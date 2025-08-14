Сегодня начался Успенский пост – короткий, но строгий

14 августа у православных христиан начинается второй летний пост – один из самых коротких по продолжительности и один из самых строгих по степени воздержания – Успенский. Он продлится до 28 августа, когда церковь отмечает праздник успения Пресвятой Богородицы. Две недели верующие будут воздерживаться от принятия пищи животного происхождения и развлечений.

Наряду с воздержанием от пищи в течение поста в церквях не совершаются таинства брака. Так как этот пост считается строгим, в течение него не рекомендуется есть даже рыбу, а растительное масло позволяется только в выходные дни, в среду и пятницу – сухоядение. Тем не менее, об Успенском посте говорят «Спасовка-лакомка, а Петровка (Петровский пост) – голодовка». В первый летний пост – Петровский – кроме лука почти нет никакой зелени, а к Успенскому уже появляются свои огурцы, помидоры, зреет урожай арбузов, дынь, баклажан, различных ягод, фруктов и меда.

14 августа – первый из трех праздников Всемилостивому Спасу, как бы связывающих весь Успенский пост. Первый Спас установлен по случаю знамений от икон Спасителя, Богородицы и Честного Креста во время сражений с волжскими булгарами. Первый Спас называется медовый, – в это время пасечники подрезывают соты. Строгим блюстителям народных обычаев и постникам разрешалось есть мед только после освящения первого медового сбора. От этого первый Спас и называется медовый. Второй Спас – яблочный. Он связан с праздником Преображения Господня. К этому времени уже срывают первые спелые яблоки и также вместе с медом освящают их в церкви.

Третий Спас – ореховый – приходится на 29 августа. Это праздник Спаса Нерукотворного. К этому дню поспевают орехи, которые верующие также для освящения несут в храм.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube