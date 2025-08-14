российское информационное агентство 18+

Екатеринбуржцу грозит срок за комментарии в сети

В Екатеринбурге рассмотрят дело в отношении мужчины, обвиняемого по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Призывы к экстремизму». Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, житель Екатеринбурга оставил несколько комментариев в мессенджере Telegram под постами бойца ВСУ. Комментарии содержали негативную оценку бойцов Российской армии. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Дело рассмотрят в Чкаловском районном суде.

Екатеринбург, Егор Акулинин

