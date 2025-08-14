Екатеринбуржцам рассказали, как сэкономить на отоплении

В середине сентября Екатеринбург должен быть готов к пуску тепла, сообщил мэр города Алексей Орлов. При этом не факт, что батареи начнут нагреваться в это время: согласно постановлению правительства РФ, есть четкие температурные данные, на которые должны опираться местные власти, давая отмашку началу отопительного сезона. Стартовать он должен тогда, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха составит меньше +8 градусов.

Так, формально в прошлом году отопительный сезон начался с 16 сентября, но в жилых домах чуть позже – с 23 по 30 сентября, так как на улице было достаточно тепло.

Многие горожане вообще выступают за более позднее начало отопительного сезона из-за желания сэкономить. Отопление традиционно – самая затратная строка расходов в коммунальных квитанциях: отчасти из-за того, что считается оно у большинства людей, как правило, по нормативам или общедомовым приборам учета, а не по индивидуальным счетчикам. Если объемы потребляемых воды и электроэнергии можно регулировать в каждой квартире, то с отоплением ситуация сложнее. Дело в том, что в большинстве старого жилфонда сделана так называемая вертикальная разводка отопления – в таком случае счетчик надо ставить не общий на квартиру, а отдельный на каждую батарею, что при немалой цене прибора довольно накладно.

Но даже если одну квартиру полностью оборудовать счетчиками и регуляторами подачи тепла, скорректировав подачу тепла в свое жилище, это еще не будет означать, что вы сэкономите. Нужно, чтобы и в остальных жилых помещениях дома было сделано то же самое: все собственники должны поставить счетчики и зарегистрировать их у коммунальщиков, в противном случае, считать будут все равно по общему, а не по индивидуальному потреблению.

Отметим, что на плату за отопление влияет и то, насколько энергоэффективно само здание, поскольку собственникам выставляют счета и за обогрев общих помещений, коридоров, подвалов, кладовых и так далее. Чем больше тепла утекает через разбитое окно в подъезде, незакрывающуюся входную дверь, тем выше будут счета – расчеты ведутся пропорционально, вся сумма, которая набежала за отопление общих пространств в доме, делится на квартиры, в зависимости от их площади. Чем больше квартира, тем выше счет.

Екатеринбург, Елена Сычева

