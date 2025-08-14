Уральские ученые разработали технологию, которая поможет извлекать нанозолото

Специалисты Уральского федерального университета запатентовали технологию переработки углистых золотосодержащих концентратов. Новая технология позволит извлекать золото из сложных руд, которые не вскрываются традиционными способами и в которых золото содержится в очень малых количествах, сообщили в пресс-службе вуза.

«Сегодня, в сравнении с предыдущими веками, идет истощение запасов богатого сырья. Новые месторождения, которые открывают, более сложные. Есть давно разведанные, которые стоят на балансе, но не разрабатываются из-за отсутствия технологий, позволяющих перерабатывать такую руду. Также за годы эксплуатации накоплены сотни миллионов техногенных производственных отходов, в которых содержится достаточно значимое количество цветных металлов, в том числе золота. И наша технология поможет вовлекать в переработку такие месторождения и накопленную руду», – рассказывает заведующий лабораторией перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов УрФУ Денис Рогожников.

Запатентованный метод предполагает извлечение даже такого золота, которое вкраплено в минералы в наномасштабах. Как пояснил ученый, это может быть рентабельно с учетом постоянно растущих цен на золото на мировых рынках.

«Существуют минералы с очень мелкими вкраплениями золота, которое можно увидеть только в микроскоп. Иногда оно настолько мелкое – частицы размером в единицы или десятки нанометров – что его можно увидеть даже не всеми оптическими методами. Тем не менее различные способы концентрирования позволяют нам зафиксировать факт наличия золота в руде. И извлекать такое золото, конечно, нужно с помощью современных высокоинтенсивных технологий», – поясняет Денис Рогожников.

Методы металлургов УрФУ, кроме того, высокоэкологичные. Как отметил ученый, они не предполагают большого количества отходов. Образующиеся в процессе переработки растворы либо регенерируются и повторно используются, либо переводятся в безопасные формы, нейтрализуются и складируются на специализированных полигонах.

Фото: УрФУ

Екатеринбург, Елена Владимирова

