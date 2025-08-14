Перед УрГЭУ через год появится сквер (ЭСКИЗЫ)

Перед Уральским государственным экономическим университетом осенью 2026 года появится новый сквер с клумбами, деревьями, шезлонгами и велодорожками.

Как рассказал в телеграм-канале врио губернатора Денис Паслер, вложиться в благоустройство города решили основатели «Золотого яблока» Иван Кузовлев и Максим Паняк. Они объяснили это тем, что УрГЭУ закончили многие сотрудники их компании.

«Над проектом работает команда архитекторов и ландшафтных дизайнеров. Продуманы технические решения полива и освещения. Трансформация территории уже началась, но финальный образ будет сформирован осенью 2026 года. Расходы на проект оцениваются в 150 миллионов рублей», – сообщил Паслер.

Как уже писал «Новый День», благоустройство территории началось в мае.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube