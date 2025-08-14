«Самый крупный ущерб – у высокопоставленных людей». Свердловчане перевели мошенникам 106 миллионов рублей с начала 2025 года

В Свердловской области за 7 месяцев 2025 года зарегистрировано 9309 преступлений с использованием информационных технологий. Общий ущерб составил 106 миллионов рублей. В эту статистику входят и случаи телефонного мошенничества, в результате которого люди теряли все свои сбережения и недвижимое имущество. О том, как действуют злоумышленники, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника отдела УБК ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Хван.

Как правило, ИТ-преступления совершаются в несколько этапов с применением социальной инженерии. На первом – мошенники всеми способами пытаются заполучить доступ к «Госуслугам». Уловки могут быть разными, но сейчас самая популярная схема – звонок от курьера/почтальона/службы доставки цветов, который просит забрать нежданную посылку. Якобы для подтверждения данных заказа требуется назвать шестизначный код из СМС. После этого мошенники взламывают аккаунт и выкачивают из него все персональные данные: информацию об имуществе, социальных выплатах, налоговых вычетах, кредитной истории и так далее.

Второй этап – горячие звонки. Обладая чувствительной информацией о человеке, мошенники звонят ему от имени Росфинмониторинга, сообщают об утечке персональных данных и потенциальной опасности для его банковских счетов. Далее жертву уговаривают перевести деньги на «безопасные счета». По словам Сергея Хвана, мошенники используют видеозвонки в мессенджерах, чтобы убедить потерпевшего в серьезности ситуации. Увидев липового сотрудника в форме, напуганный человек выполняет все указания.

На третьем этапе злоумышленники подключают «силовой блок». Человеку сообщают, что его деньги были переведены ВСУ, и ему грозит уголовная ответственность за госизмену. «На этом этапе злоумышленники также задействуют видеозвонки. Гражданин не понимает, что он сам дает доступ к демонстрации экрана, что показывает незнакомцам обстановку в своей квартире. Его запугивают тем, что на имущество сейчас будет наложен арест. И человек бежит срочно продавать недвижимость. В результате он лишается всех сбережений, квартиры и остается с многомиллионными кредитными долгами», – отметил полицейский.

В 2024 году в Свердловской области было возбуждено 9 уголовных дел по факту продажи недвижимости мошенникам. В этом году – уже 4 дела, и в двух случаях полицейским удалось остановить сделки.

«Бывает очень сложно привести людей в чувство. Они искренне верят, что общались со спецслужбами. Например, одна из пострадавших под влиянием мошенников продала квартиру, обманув банк и риэлторов. Она сказала, что ей нужна срочная продажа, так как хочет купить новую квартиру своей дочери. Впоследствии выяснилось, что никакой дочери у женщины нет. Полицейские долго разъясняли ей, что она стала жертвой телефонных мошенников. Женщина вроде согласилась, а спустя какое-то время все равно продала квартиру ниже рыночной стоимости и перевела деньги злоумышленникам. По истечении трех месяцев она написала заявление в полицию, что ее обманули», – рассказал Сергей Хван.

Самый крупный ущерб от мошенничества, зарегистрированный в Екатеринбурге – 18 миллионов рублей. Женщина продала квартиру в центре города за 12 миллионов (хотя рыночная стоимость недвижимости оценивалась в 25 миллионов) и перевела мошенникам еще 6 миллионов из своих сбережений.

«Иногда жертвами мошенников становятся высокопоставленные люди, тогда материальный ущерб очень крупный. Также в группе риска – пенсионеры, они очень доверчивые. Мы работали с бабушкой, которая 3-4 раза попадалась на одну и ту же схему обмана. Кроме того, влиянию мошенников подвержены люди в возрасте 35-50 лет. Почти все они имеют высшее образование и стабильный доход, но становятся жертвами обмана. И особая категория – дети до 18 лет. Сейчас они все сидят в телефонах. Родителям нужно знать, с кем общаются их дети в популярных играх, потому что мошенники часто орудуют там», – добавил Сергей Хван.

В то же время в полиции заявляют, что количество ИТ-преступлений в Свердловской области снизилось на 3,1% по сравнению с прошлым годом, а раскрываемость растет. Так, в 2025 году раскрыто уже 4096 преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

