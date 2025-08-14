На Урале за один день в ДТП попали три подростка на мототранспорте (ФОТО)

За один день, 13 августа, в Свердловской области случилось три ДТП с участием подростков на мототранспорте.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, первый инцидент произошел около 16.30 часов в Нижнем Тагиле около дома 36 по ул. Застройщиков. 14-летний подросток на питбайке «Моторекс» без номеров разогнался, не справился с управлением и врезался в забор частного дома. Мальчик с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение «Детской центральной больницы №3» Нижнего Тагила. Ребенок находится в тяжелом состоянии. В момент происшествия родители подростка находились дома, о поездке сына не знали. Мать опасные увлечения сына не одобряла.

Второе ДТП случилось в 21:05 на улице Ленина в селе Камышево Белоярского района. 16-летний юноша на кроссовом мотоцикле «KEWS» столкнулся с автомобилем «Ниссан Санни» под управлением мужчины 1985 года рождения. У подростка – перелом левой бедренной кости. С места аварии его доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Третья авария произошла в 23:20 в п. Восточный Сосьвинского муниципального округа. 15-летний юноша на мотоцикле «Минск» без госномеров при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю «УАЗ» под управлением водителя 1957 г.р. В результате ДТП подросток с травмами доставлен в Серовскую городскую больницу. Установлено, что юный мотоциклист является жителем села Дерябино Верхотурского района, в силу возраста водительского удостоверения не имеет. Автоинспекторам подросток пояснил, что приехал в Восточный покататься на мотоцикле, транспорт принадлежит отцу. В момент ДТП мотошлем молодой человек не использовал.

Использованы фото ОблГАИ

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube