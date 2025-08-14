ЕВРАЗ потратил 1,2 млн рублей на секцию автокросса и развитие парусного спорта в Нижнем Тагиле

ЕВРАЗ продолжает развивать детский спорт в Нижнем Тагиле. Компания направила 1,2 млн рублей на развитие в городе секций автокросса и поддержку парусного спорта.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе уральского дивизиона ЕВРАЗа, для занятий в техническом объединении «Автомотоспорт» городского Дворца детского и юношеского творчества при поддержке компании приобретены два автомобиля: мини- багги и багги-юниор. Они будут использоваться для гоночных тренировок, обучения ребят ремонту и обслуживанию авто, позволят им овладеть навыками автомеханика без присвоения профессионального разряда.

Также при участии ЕВРАЗа на городском пруду прошли две парусные регаты, посвященные Дню металлурга и Дню города, в них приняли участие дети со всей Свердловской области. Нижний Тагил представляли воспитанники спортивно-оздоровительного учреждения «Спартак», которому компания ранее купила несколько яхт, отремонтировала понтон водноспортивной станции.

Отметим, что ЕВРАЗ много лет шефствует над детскими садами, школами и колледжами Нижнего Тагила, оснащает их современным оборудованием, выделяет средства на ремонт кабинетов и лабораторий. В школах города открыты инженерные классы, где старшеклассники углубленно изучают профильные технические предметы и знакомятся с производственными профессиями. В Нижнетагильском технологическом институте УрФУ открыт «Инженерный бакалавриат». Его студенты получают корпоративную стипендию и гарантированное трудоустройство на предприятия ЕВРАЗа. Ежегодно компания ведет набор старшеклассников в проект «ЕВРАЗ: Люди будущего».

Более 17 лет компания реализует соцпроект по реабилитации детей с детским церебральным параличом. Ежегодно проводит грантовый конкурс социальных инициатив «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!».

Помимо этого, ЕВРАЗ поддерживает волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» и футбольный клуб «Урал», направляет средства на развитие детского спорта, а также учреждений культуры и общественных организаций.

Нижний Тагил, Елена Васильева

