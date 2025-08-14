Замдиректора Ельцин-центра будут судить за дискредитацию ВС России

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило дело об административном правонарушении в отношении заместителя исполнительного директора Ельцин-центра Людмилы Телень.
Как сообщили в пресс-службе суда, Телень обвиняют по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан».
Судебное заседание назначено на 26 августа, на 17:00.
Екатеринбург, Елена Владимирова
