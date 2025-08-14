43% свердловских туристов выбрали Крым для летнего отдыха

Этим летом 42% российских туристов внутренних направлений выбрали для отдыха Крым. Помимо этого, популярен полуостров стал и у свердловчан – туда направились 43% всех путешественников из области.

«Крым – открытие этого сезона, несмотря на логистические сложности, – отметил на пресс-конференции президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Там не только пляжный отдых есть, но и оздоровительные программы, приключенческие туры и событийные мероприятия, которые привлекают все больше гостей».

Среди других популярных направлений у свердловчан были Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Алтай, а также регионы Кавказа – Ставрополь, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Интересно, что и сама Свердловская область показала значительный рост туристического потока. Как сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, этим летом регион посетило на 13% больше туристов по сравнению с прошлым годом.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube