В Екатеринбурге плату за общежитие подняли в 8 раз

В 8 раз увеличилась плата за проживание в общежитии по адресу: ул. Трамвайная, 10. В ходе проверки выяснилось, что такой резкий скачок нарушил права жильцов и был незаконным, сообщили в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры.
Общежитие принадлежит АО «РЖДстрой». После вмешательства прокуратуры незаконный приказ управляющего был отменен, стоимость проживания пересмотрена.
Екатеринбург, Егор Акулинин
