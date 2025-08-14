российское информационное агентство 18+

В Екатеринбурге плату за общежитие подняли в 8 раз

В 8 раз увеличилась плата за проживание в общежитии по адресу: ул. Трамвайная, 10. В ходе проверки выяснилось, что такой резкий скачок нарушил права жильцов и был незаконным, сообщили в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры.

Общежитие принадлежит АО «РЖДстрой». После вмешательства прокуратуры незаконный приказ управляющего был отменен, стоимость проживания пересмотрена.

Екатеринбург, Егор Акулинин

