российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 августа 2025, 18:15 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге арестован бизнесмен, обвиняемый в педофилии (ФОТО)

Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

В Екатеринбурге арестован Вадим Шукуров, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 134 УК РФ – половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, совершенное в отношении двух и более лиц.

«Ходатайство следственного органа удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, по 11 октября 2025 включительно.», – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

По сообщениям местных СМИ, фигурант часто гулял на улице Вайнера, где постоянно собираются подростки, знакомился с девочками 14-15 лет и склонял их к интимным отношениям, обещая красивую жизнь, материальную помощь и титул «Мисс Екатеринбург».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,