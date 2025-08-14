В Екатеринбурге арестован бизнесмен, обвиняемый в педофилии (ФОТО)

В Екатеринбурге арестован Вадим Шукуров, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 134 УК РФ – половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, совершенное в отношении двух и более лиц.

«Ходатайство следственного органа удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, по 11 октября 2025 включительно.», – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

По сообщениям местных СМИ, фигурант часто гулял на улице Вайнера, где постоянно собираются подростки, знакомился с девочками 14-15 лет и склонял их к интимным отношениям, обещая красивую жизнь, материальную помощь и титул «Мисс Екатеринбург».

Екатеринбург, Елена Владимирова

