В Красноуральске после реконструкции открылся стадион «Молодость» (ФОТО)

В Красноуральске состоялось торжественное открытие обновленного городского стадиона «Молодость». Проектные работы этого социально значимого для города объекта профинансировало АО «Святогор». После получения положительного заключения государственной экспертизы проектная документация был передана в администрацию Красноуральска. Средства на реализацию проекта в размере 73 млн рублей были выделены в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ГО Красноуральск».

Городской стадион был построен в 1937 году, последний раз его ремонтировали в 1970-х годах. За полвека состояние футбольного поля, трибун, ограждения пришло в негодность. Реконструкция «спортивного сердца» Красноуральска заняла два года. Работы велись на площади 8 тысяч кв. метров. АО «Святогор» взяло на себя затраты на обновление зрительских трибун, ограждающих конструкций и благоустройство территории.

«Первый этап реконструкции подарил жителям ледовую арену «Молодость». А сегодня в Красноуральске открывается современная благоустроенная многофункциональная спортивная площадка. Футбол, волейбол, баскетбол, теннис, ключевые дисциплины легкой атлетики и многие другие виды спорта отныне будут широко доступны жителям города. Благодарю всех, кто принял участие в реализации проекта. Уверен, что жители по достоинству оценят возможности обновленного стадиона», – сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Сегодня под навесом могут с комфортом разместиться 1700 зрителей, в том числе маломобильных – для данной категории любителей спортивных состязаний предусмотрен пандус и подиум в центральной части трибун. На втором ярусе предусмотрена радиорубка, из которой будет осуществляться управление табло и радиосвязью на стадионе.

Спортивное ядро объекта включает несколько площадок, на которых могут проводится соревнования по видам спорта. Центральную часть стадиона занимает большое футбольное поле площадью 105 х 62 м с искусственным покрытием. По периметру поля пролегли четыре беговые дорожки протяженностью 400 метров. На дистанции 100 м – шесть дорожек. С одной стороны поля разместился сектор для толкания ядра, с другой – прыжковая яма.

Для пляжных видов спорта – футбола и волейбола – оборудована площадка 40 х 30 м. На территории, отсыпанной мелким песком, могут быть установлены футбольные ворота, а во время игры в пляжный волейбол будут монтироваться стойки для сетки. Для любителей большого тенниса сделана спортивная площадка 34 х 16 м, уложено искусственное покрытие и выполнена необходимая разметка. Здесь также могут проводить время любители бадминтона. Отдельное пространство с искусственным покрытием площадью 30 х 20 м предусмотрено для занятий баскетболом. Для удобства спортсменов здесь смонтированы баскетбольные кольца на передвижных фермах – в случае необходимости они отодвигаются в сторону.

Территория стадиона в темное время суток освещается с помощью четырех мачт. По всему периметру спортивного сооружения установлено новое ограждение. На объекте установлена система видеонаблюдения. При входе расположены административные модульные здания администрации, охраны и санузлы, в том числе для маломобильных категорий граждан.

В расписании работы городского стадиона «Молодость» будет отведено время как для занятий организованных групп воспитанников спортивной школы дворца спорта «Молодость», так и для свободного посещения любителями активного отдыха. Реконструкция объекта проводилась в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Красноуральск, Елена Васильева

