На Серовском тракте водитель уснул за рулем, в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детей (ФОТО)

Сегодня около двух часов ночи на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов возле города Новая Ляля случилось массовое ДТП. Пострадали шесть человек, двое из них – дети.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, водитель автомобиля Skoda 1984 г.р., житель Салехарда, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в припаркованные на обочине автомобиль ВАЗ и грузовик Scania. Их водители остановились на обочине для отдыха возле придорожного кафе.

В результате аварии пострадали водитель Skoda, двое его пассажиров 2003 и 2004 г.р., а также дети 9 и 14 лет. Травмы получил и 55-летний водитель автомобиля ВАЗ, который сидел в своем автомобиле. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения Серова.

Установлено, что водитель «Шкоды» имеет 14-летний стаж вождения, и только в этом году уже 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Он пояснил, что уснул за рулем и не помнит обстоятельства ДТП.

Все пострадавшие – жители Салехарда.

Водители автомобилей Skoda и Scania были трезвы. Водитель ВАЗ будет освидетельствован в больнице.

Новая Ляля, Елена Владимирова

