Врачи спасли кисти рук и ногу бойцу, отразившему атаку дрона автоматом

В Свердловском госпитале ветеранов войн завершили многомесячный курс лечения снайпера, получившего тяжелейшие ранения в зоне СВО. Боец обеспечивал оборону раненых товарищей, атаку одного из дронов он отразил автоматом, получив переломы кистей, стоп и ранение голени.

Как сообщили в областном минздраве, этот случай стал настоящим вызовом для врачей: они провели пациенту сложнейшую операцию по удалению фрагментов металла из стопы и соединили сломанные кости.

«Ранение голени было с высоким риском инфицирования и угрозой ампутации. Мы работали в несколько этапов, чтобы сохранить опорную функцию ног», – рассказал заведующий отделением гнойной хирургии Свердловского госпиталя для ветеранов войн Сергей Воробьев.

Позже врачи провели ювелирные операции на кистях рук пациента. «Случай был экстремально сложным: множественные переломы, обширные рубцовые изменения, сочетанные повреждения. Наша задача была не просто восстановить анатомию, а вернуть руке функцию», – рассказала кистевой хирург госпиталя Анна Архипова.

Сегодня боец завершает курс реабилитации. Он находится в воинской части и готовится продолжить службу.

«Этот случай – не просто медицинская победа. Это результат слаженной командной работы хирургов, анестезиологов, реабилитологов, психологов и всего коллектива. Мы не просто лечим – мы восстанавливаем боеспособность, возвращаем людям возможность служить Родине и укрепляем боевой дух. Это и есть наша миссия», – отметила и.о. начальника Свердловского госпиталя для ветеранов войн Валентина Ямпольская.

Екатеринбург, Елена Владимирова

