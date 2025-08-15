Турагенты рассказали об опасности внезапных трат для семей с детьми в аэропорту Антальи

Российские туристы сталкиваются с недобросовестным отношением работников аэропорта Антальи, которые проводят регистрацию и проверяют билеты на гейтах. Под прицелом семьи с детьми, рассказывают турагенты.

«У девочки пластырь был на подбородке (страховой случай, разбила подбородок – наложили швы), на стойке регистрации упорно спрашивали: что под пластырем? Есть ли швы? Идите возьмите справку, что вам разрешено лететь, иначе не улетите. Отделались 30 долларами за справку», – рассказала турагент из Екатеринбурга Люция.

Дороже обошлись «подозрительные» по версии работников стойки регистрации комариные укусы семье из Санкт-Петербурга. Им пришлось отдать 120 долларов за справку, так как на лице у 8-месячной девочки были следы от укусов, и без документа, который разрешает полет, никого из членов семьи не хотели регистрировать на рейс. По словам мамы девочки, врач в аэропорту осмотрел укусы с помощью увеличительного стекла, но не взял каких-либо анализов и даже не измерил температуру у ребенка, после чего туристов все же допустили на рейс, причем через 10 минут после окончания регистрации, уточняет портал Tourdom.

Екатеринбург, Елена Сычева

