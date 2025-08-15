Екатеринбуржец из ревности сжег автомобиль соперника, с которым его жена собралась в Таиланд (ФОТО)

32-летний житель Екатеринбурга сжег иномарку мужчины, к которому от него ушла жена.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, автомобиль «Шевроле Круз» 8 августа подожгли прямо в гараже. При пожаре сгорел моторный отсек, оплавились стекла, частично пострадал салон. Владелец оценил ущерб в 1,5 млн рублей. При этом очаг возгорания находился с внутренней стороны, у двери гаража. В ходе осмотра места происшествия была также изъята бутылка из-под растворителя.

Подозреваемым оказался законный муж подруги потерпевшего. Некоторое время назад женщина ушла от супруга, но официальный развод оформлен не был. Отвергнутый муж неоднократно предлагал ей вернуться, но она отказывалась. В день преступления мужчина снова позвонил ей и предложил вместе отправиться на отдых в Крым, чтобы начать все сначала. Однако супруга ответила, что уже собирается с сожителем в Таиланд и возвращаться к мужу не планирует.

Отчаявшийся супруг отправился в ближайший магазин, где купил растворитель. Ему было известно место жительства его соперника, а также гараж, где последний паркует свою машину. Ревнивец прямо через ворота залил внутрь гаража горючую жидкость и поджег ее.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Наказание за подобное преступление может составлять до пяти лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

