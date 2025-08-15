В Екатеринбурге стартовал «Атмофест», где растения очищают воду, а насекомые живут в отелях (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге за Макаровским мостом открылся VII Международный фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». В этом году организаторы вдохновлялись темой летнего отдыха – в парке теперь можно увидеть красивые сады, шезлонги, лодки и цветущий берег.

Дизайнеры уделили особое внимание озеленению берега. На территории водно-ландшафтного парка высадили более 3500 растений. Сады, оставшиеся с прошлого года, были обновлены: теперь здесь появились новые зеленые изгороди длиной в 70 метров, 1247 кустарников и 1223 многолетних цветов, а также флористические арт-объекты. «Зеленая инфраструктура обеспечивает улучшение качества окружающей среды: биологическое откосоукрепление, фиторемедиация – очистка воды растениями, цветники пост-природного периода, мониторинг качества воздуха и другие зеленые технологии помогают городу быть здоровым», – поделилась основатель фестиваля Юлия Сорокина.

Из необычного – впервые в рамках «Атмофеста» сделали фиторемедиационное биоплато – специальную зону с 1000 водными растениями: нимфеями, озерными камышами, ирисами, кувшинками, тростниками, осоками черными, белокрыльниками болотными, рогозами узколистными. Эти растения очищают воду Городского пруда, активно регулируют уровень pH, содержание углекислого газа и кислорода, а также поглощают вредные вещества – калий, фосфор, азот и соли большинства тяжёлых металлов.

Помимо этого на площадке появились «отели» для насекомых – домики из натуральных материалов, таких как дерево, камень и сухая трава, созданные с учетом потребностей жуков для комфортной зимовки. Как отметила эксперт, насекомые выполняют важные функции, которые чаще всего остаются незамеченными: «90% насекомых – полезны для города. Например, они нам нужны, чтобы почва не была уплотнена».

На территории теперь есть новые форматы для отдыха: городской пляж с лежаками и зона для пикников с изумрудными газонами.

Как уже писал «Новый День», в рамках «Атмофеста» с 15 по 24 августа пройдут форсайт-сессии, на которые соберутся ландшафтные специалисты из Уфы, Перми, Казани, Москвы, Алма-Аты и других городов-миллионников и обсудят влияние ландшафтной отрасли на формирование города. Кроме того, в программе будут и соревнования по сап-серфингу, в которых примут участие более ста спортсменов и любителей этого вида спорта.

В 2024 году «Атмофест» получил постоянную площадку в Екатеринбурге – набережную Городского пруда севернее Макаровского моста. Ежегодно организаторы будут приводить в порядок часть берега. До 2027 года они планируют озеленить территорию до плотины XIX века на реке Ольховке.

Екатеринбург, Дарья Деменева

