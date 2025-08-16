Ливень накрыл Екатеринбург в разгар празднования 302-летия города

Мощный ливень накрыл Екатеринбург во время празднования Дня города. По данным сервиса «Яндекс Погода», осадки прекратятся только в 8 вечера.

Однако непогода не остановила горожан – тысячи людей пришли на праздник. Особенный ажиотаж наблюдался у входа на фестиваль «Энергия РМК», где образовались длинные очереди, передает корреспондент «Нового Дня».

Официальное открытие квартала «Архангел Михаил» стартовало с движения колонны спортсменов – больше тысячи человек прошли с флагами спортивных направлений, которые развивают в РМК. Во главе колонны были Пётр Ян и Иван Штырков.

Помимо этого, авиационная группа «Русь» устроила в небе авиашоу со сложными фигурами на максимально низкой высоте.

В течение дня также на площадке пройдут детские гонки на ретроралли, мастер-класс по воркауту, RC дрифт, мотошоу, турниры по профессиональному кикбоксингу и баскетболу, а также выступления звезд: Леши Свика, Мота и Gayazovs Brothers.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube