Массовое ДТП на Ново-Московском тракте: четыре машины пострадали от удара Exeed

Сегодня днем на 352-м километре Пермского тракта, недалеко от ТЦ «Мега», 48-летняя автоледи Exeed не справилась с управлением и столкнулась с остановившимися перед ней автомобилями Kia Sportage и Mitsubishi. От удара Kia Sportage отбросило в Kia Rio, который улетел в Haval.

В результате пассажира Kia Sportage госпитализировали.

«В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят на месте происшествия все необходимые процессуальные действия, фиксируют обстоятельства ДТП и оформляют документы. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали в облГАИ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

