В Екатеринбурге выбрали главную красавицу города

Победительницей общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург – 2025» стала 19-летняя Зоя Белоногова. Девушка учится в УрФУ по специальности «Социально-культурная деятельность», работает моделью на международном уровне и пишет книги. Помимо этого, она – мастер спорта по художественной гимнастике и чемпионка УрФО, рассказали в пресс-службе конкурса.

Главным подарком стала путевка на двоих в Японию.

Жюри также выбрали вице-мисс конкурса. Титул I вице-мисс получила Мария Власко-Власенко, II вице-мисс стала София Патрушева. А по итогам голосования звание «Мисс зрительских симпатий» досталось Марине Кулижниковой.

Финал конкурса прошел в День города 16 августа на главной сцене в Историческом сквере.

Как уже писал «Новый День», за звание «Мисс Екатеринбург» боролись 18 девушек из 300 заявившихся. В течение полутора месяцев они занимались хореографией, дефиле, фитнесом, постановкой речи, обсуждали фильмы и книги.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube