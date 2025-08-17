После Дня города коммунальщики вывезли из Екатеринбурга почти 270 тонн грязи и мусора

После Дня города уборка на улицах Екатеринбурга началась сразу после окончания праздничных мероприятий. За ночь коммунальщики вывезли из города 111 тонны грязи и 155 тонны мусора.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, уборкой занимались 491 дорожник и 226 единиц техники. В центре тротуары очищали 22 вакуумных машин.

Рабочие «Спецавтобазы» вывезли 156 мусорных контейнеров. Из центра города они собрали 39 тонн отходов, а с территории фестиваля «Энергия РМК» – 14,8 тонны.

Утром 17 августа уборка продолжилась: на улицах работали 418 дорожников и 125 единиц техники.

