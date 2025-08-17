Курьер-самокатчик на скорости задавил йоркширского терьера на глазах у хозяйки

Вечером 16 августа рядом с ЖК «Парк Победы» курьер-самокатчик на огромной скорости переехал йоркширского терьера и даже не обратил на это внимания. Питомец скончался на глазах у хозяйки.

«Он мчался вдоль жилого комплекса «Парк Победы», переехал обоими колесами и даже не затормозил! Я хочу, чтоб запретили эти средства передвижения!» – пожаловалась e1. ru владелица собаки Вероника.

Девушка уже написала заявление в полицию. В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление зарегистрировано в ОП № 15, по нему проведут проверку и примут обоснованное решение.

Про курьера известно только то, что его зовут Сергей, ему 21 год, и он приехал из Кургана.

Екатеринбург, Дарья Деменева

