Понедельник, 18 августа 2025, 09:55 мск

Организатор тематических вечеринок осужден за оскорбление чувств верующих

В Екатеринбурге вынесен приговор за оскорбление чувств верующих в отношении местного жителя Станислава Словиковского, который известен как организатор скандальных вечеринок сомнительного характера.

Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда, поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация в тематическом телеграм-канале откровенных фотографий девушек с элементами христианской атрибутики и символики. Подсудимый был администратором этого канала. Вину Словиковский не признал.

Однако суд решил иначе и приговорил Станислава Словиковского к 200 часам обязательных работ.

«Согласно заключению эксперта, изображения на фотографиях содержат в себе признаки неуважительного отношения к представителям определенной социальной группы, содержат явные признаки оскорбления религиозных чувств верующих, формируют негативное отношение граждан к Русской православной церкви и православию», – прокомментировали в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

