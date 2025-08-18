Мужчина не платил алименты – считал, что ребенку достаточно конфет

35-летний житель Екатеринбурга накопил задолженность по алиментам около 1 млн рублей и рассчитался только под угрозой уголовного преследования.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, мужчина платил бывшей супруге на содержание дочки по 3-5 тысяч рублей в месяц, считая, что этой суммы хватит. Кроме того, отец пояснял, что на встречах с дочкой покупал ей мармелад, конфеты, сок, и этого достаточно.

При этом оплата расходов на питание, одежду, обувь, школьные принадлежности, а также занятия ребенка танцами, изобразительным искусством, английским языком лежала на плечах мамы, которая воспитывает дочку одна.

Отец был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, приговорен к обязательным работам на 30 часов, но после все равно уклонялся от выплаты алиментов.

Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ, и только после этого мужчина полностью выплатил долг. Дело прекращено в связи с полным погашением задолженности. Денежные средства в размере почти 1 млн рублей перечислены взыскателю.

Екатеринбург, Елена Владимирова

