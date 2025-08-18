В Екатеринбурге родилась черная пантера (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке принесли потомство дальневосточные леопарды Амур и Шилка. У них родилась девочка, которую назвали Кара.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что Кара родилась еще в мае, но раньше об этом не сообщали. Девочка – меланист, как и ее мать. Это значит, что у нее не свойственный для леопардов черный окрас.

Характер детеныша также очень похож на материнский. Кара осторожна и недоверчива, как истинный леопард. Она шипит на сотрудников и не подпускает их к себе. Питается Кара пока в основном материнским молоком, но уже проявляет активный интерес к взрослой пище – говядине, курице, живому корму, пробует все, что приносят матери.

Дальневосточный леопард имеет охранный статус «Вид на грани исчезновения» и внесен в Красную книгу России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

