На набережной Академического открылась выставка работ юных художников

В самом молодом районе Екатеринбурга на Аллее творчества, расположенной на набережной между улицами Вильгельма де Геннина и Рябинина, открылась выставка картин. Зрители смогут увидеть работы учеников филиала детской художественной школы № 2 имени Геннадия Мосина. Посвящены они лету, отдыху и тёплому общению с близкими.

Аллея творчества была создана АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») к 300-летию Екатеринбурга. На стендах выставочного пространства демонстрируются работы местных авторов. «Мы даём жителям возможность приобщаться к искусству рядом с домом. Эта выставка не только радует глаз, но и вдохновляет детей заниматься творчеством. Академический район в целом развивается как будущий Наукоград Екатеринбурга, где культурная и образовательная среда сочетается с научно-исследовательским потенциалом. Выставки, мастер-классы и современные школы становятся неотъемлемой частью этой концепции, формируя пространство, в котором гармонично развиваются интеллект, креативность и стремление к открытиям», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Филиал школы начал работу в Академическом районе в 2022 году. Сегодня здесь обучается около 700 детей – от дошкольников до старшеклассников. В распоряжении учеников – несколько мастерских, включая керамическую, а также выставочный зал.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube