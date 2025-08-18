В аэропорту Кольцово теперь смогут принимать самолеты в более сложных метеоусловиях

В аэропорту Кольцово введена в строй обновленная система светосигнального оборудования с более высокой категорией метеоминимума ICAO.

Как сообщили в пресс с-службе аэропорта, теперь Кольцово может обеспечить прием воздушных судов в более сложных метеоусловиях: точный заход и посадка по приборам теперь возможны с относительной высотой принятия решения от 30 до 60 метров и при дальности видимости на взлетно-посадочной полосе от 350 метров. До модернизации посадка воздушных судов была возможна только при видимости более 800 метров с относительной высотой принятия решения не менее 60 метров либо при дальности видимости на взлетно-посадочной полосе свыше 550 метров.

Светосигнальное оборудование – это часть комплексной системы посадки. Новые возможности в Кольцово обеспечиваются также современным радиотехническим и метеооборудованием. В совокупности все системы в аэропорту позволяют авиалайнерам в автоматическом режиме, то есть без участия пилотов, выполнять снижение до высоты выравнивания (высота, на которой процесс снижения переходит к горизонтальному полету перед посадкой).

Екатеринбург, Елена Васильева

