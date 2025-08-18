«100 человек на место», – в вузах рассказали о самых востребованных направлениях в этом году

В уральских вузах завершается приемная кампания. Самый высокий конкурс на бюджетные места в этом году на специальностях «Экономическая безопасность», «Судебная экспертиза», «Государственное и муниципальное управление» и «Психология».

«Экономическая безопасность», «Судебная экспертиза», «Государственное и муниципальное управление» – это направления, где всего по пять бюджетных мест. Они в топе – на эти специальности самый высокий конкурс», – отметила на пресс-конференции директор центра нового приема УрФУ Юлия Попова.

Как дополнил начальник управления сопровождения обучающихся УрГПУ Илья Баёв, в пединституте на программу «Психология» конкурс около 100 человек на место – подано более 700 заявлений.

Если судить по общему количеству заявлений, в УрФУ абитуриенты активнее всего интересуются «Программной инженерией», «Прикладной информатикой», «Математикой и компьютерными науками», «Строительством уникальных зданий», «Экономикой» и «Менеджментом». Также растет спрос на «Машиностроение» и «Химические технологии». Интересно, что на специальности «Реклама и связи с общественностью» все бюджетные места заняли олимпиадники.

Популярность направлений IT, маркетинга и рекламы отмечают и в УрГЭУ. По словам директора Института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ Максима Марамыгина, резко вырос интерес к «Пищевой биотехнологии».

В педагогическом университете традиционно востребованы программы по обществознанию, лингвистике, русскому языку и литературе, математике и информатике, а также по логопедии.

Как отмечают спикеры, в этом году 90-95% всех абитуриентов использовали для подачи документов портал госуслуг. В УрГПУ на к этому моменту зачислено уже около 2000 первокурсников на бакалавриат. Уральский федеральный университет принял 6613 студентов на программы бакалавриата и специалитета. Общее количество поданных в УрФУ заявлений составило 42 тысячи, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. В УрГЭУ отметили увеличение числа поступающих примерно на четверть – заявления подали уже 15 тысяч человек.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube