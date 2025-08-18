Количество поступающих в колледжи резко возросло

В этом году число желающих поступить в колледжи резко выросло. Например, в Уральском государственном экономическом университете количество таких абитуриентов увеличилось более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, поделился на пресс-конференции директор Института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин.

«Мы отмечаем всплеск интереса к среднему профессиональному образованию. Мы были готовы, что число желающих может увеличится на 10-15%. Но не в два с лишним раза! Мы были в шоке!» – рассказал спикер.

В других вузах Урала также фиксируют рост спроса на получение среднего профессионального образования. Так, в Уральском государственном педагогическом университете на программы СПО уже зачислено около 300 студентов. А в УрФУ, где среднее профессиональное образование доступно только в нижнетагильском филиале, 15 августа, в последний день приемной кампании, дополнительно выделили 40 бюджетных мест по программам СПО.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube