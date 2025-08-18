Свердловская область вошла в тройку лидеров по популярности путешествий с питомцами

Жители Среднего Урала не хотят расставаться со своими питомцами даже на время отпуска, поэтому путешествия с домашними животными становятся более популярными. Одновременно с этим все больше отелей и ресторанов позиционируют себя как pet-friendly. Такие данные получили аналитики сервиса «Авито Путешествия» и компании «Мегафон» в совместном исследовании.

В целом по России в июле 2025 года количество бронирований посуточных квартир для заселения с животными выросло на 42% по сравнению с прошлым годом, а загородных домов – на 91%. В основном отдыхающие с питомцами арендовали жилье на трое суток, а заселялись втроем. Стоимость проживания в квартире, в которой можно разместиться с животными, для свердловчан составила 3500 рублей в сутки, в загородном доме – 9800 рублей в сутки.

Активнее всего искали посуточные квартиры с возможностью проживания с питомцами путешественники из Московской области (17% – доля от всех бронирований) и Ленинградской области (8%). Третье место заняла Свердловская область, на которую пришлось 3% всех бронирований.

По данным мобильного оператора, чаще всего возможностью проживания с животными интересуются свердловчане в возрасте 35-44 лет – их доля составляет 39%. На втором месте путешественники 25-34 лет (22%), а замкнули тройку лидеров абоненты 45-54 лет (21%).

«Мобильный интернет значительно упрощает как подготовку к путешествию с любимцем, так и сам отпуск. Можно отслеживать местонахождение питомца при помощи GPS-трекера и нашей сим-карты, а все самое необходимое оперативно приобрести на сайтах зоомагазинов. Популярность таких решений увеличивается: в начале августа трафик на ресурсы крупнейших онлайн-магазинов для животных в нашем регионе вырос на 12%. Для комфортного онлайн-шопинга мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру. В этом году улучшения коснулись Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Среднеуральска и многих других населённых пунктов региона», – рассказал директор «Мегафона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Кроме того, для стабильного онлайн-сигнала в поездках инженеры оператора прокачали связь на ключевых автомагистралях страны – М11 («Нева»), М12 («Восток») и М4 («Дон»), а также в популярных местах отдыха россиян. Так, улучшения коснулись поселков Красная Поляна и Эсто-Садок в Сочи, курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии, горного парка «Рускеала» в Карелии, городов Золотого кольца, сообщил в пресс-службе мобильного оператора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

