В Екатеринбурге завели уголовное дело после нападения овчарки на женщину с детьми

В Екатеринбурге немецкая овчарка напала на женщину с детьми. В истории теперь разбирается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе произошел инцидент, животное выгуливали без поводка и намордника во дворе жилого дома на улице Симферопольской. «Собака прибежала, нападала на нас с детьми. Как только дочка упала, собака начала ее кусать. Я успела дочку взять на руки, сына стала прикрывать. Просьбы взять собаку на поводок были тщетны. Хозяйка была пьяна», – рассказала жительница Екатеринбурга.

При этом в телеграм-каналах пострадавших поддержали, уральцы сообщают, что это не первый такой случай, по словам екатеринбуржцев, собака нередко гуляет вообще без хозяев.

По факту нападения собаки на людей возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Свердловской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе Центрального аппарата ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

