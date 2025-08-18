Уральский повар занял второе место на Всероссийском конкурсе лучших блюд (ФОТО)

Уральский повар Михаил Осовалюк из Верхней Туры стал серебряным призером всероссийского конкурса профмастерства, который прошел в Вологде. За звание лучшего повара страны боролись 15 победителей региональных соревнований по кулинарному искусству, сообщили в ДИПе.

«Михаил Осовалюк продемонстрировал высокий уровень профессионализма и кулинарного мастерства. На областном конкурсе «Славим человека труда!» он занял первое место и завоевал право представлять Свердловскую область на федеральном уровне. Результат говорит сам за себя. Уровень уральских поваров высок. Получить эту специальность можно в техникумах и колледжах разных городов Среднего Урала», – сказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

«За эффективную подготовку к соревнованиям я признателен министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и Ассоциации кулинаров Свердловской области», – отметил Михаил Осовалюк.

Премия за второе место в федеральном конкурсе составила 500 тысяч рублей.

Верхняя Тура, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube