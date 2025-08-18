Пользователи испытывают сложности с доступом к сервисам СДЭКа

Пользователи по всей стране сообщают с трудностями с доступом к сервисам СДЭКа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, во всем виноваты технические мероприятия, проводимые для повышения уровня обслуживания. Утром 18 августа велись работы по модернизации инфраструктуры СДЭК, нацеленные на оптимизацию качества и скорости обслуживания.

Подчеркивается, что это могло вызвать временную приостановку функционирования некоторых каналов связи с пользователями. Сейчас работы на платформе завершены.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube