Пользователи испытывают сложности с доступом к сервисам СДЭКа

Пользователи по всей стране сообщают с трудностями с доступом к сервисам СДЭКа.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, во всем виноваты технические мероприятия, проводимые для повышения уровня обслуживания. Утром 18 августа велись работы по модернизации инфраструктуры СДЭК, нацеленные на оптимизацию качества и скорости обслуживания.
Подчеркивается, что это могло вызвать временную приостановку функционирования некоторых каналов связи с пользователями. Сейчас работы на платформе завершены.
