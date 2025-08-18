Толпа «приезжих» запинала парня. Бастрыкин поручил найти их

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело из-за нападения на парня – его избили толпой в ночь на воскресенье. Все произошло возле дома № 51 на улице Декабристов.

«На записи запечатлено, как в Екатеринбурге группа приезжих жестоко избивает молодого человека. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», – сообщили в центральном аппарате СКР.

Там уточнили, что председатель комитета Александр Бастрыкин поручил главе свердловского управления Богдану Францишко доложить о ходе расследования.

Екатеринбург, Елена Сычева

