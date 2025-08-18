На неделе в регионе будет тепло и дождливо

На этой неделе синоптики обещают в Свердловской области теплую, но дождливую погоду. Сегодня через регион пройдет атмосферный фронт, который принесет вечерние осадки и возможные грозы. Но уже завтра столбики термометров поднимутся до +22…+27 °C, при этом дожди сохранятся.

По данным Уральского гидрометцентра, 20-21 августа в области также ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер будет 3-8 м/с, температура воздуха +18…+25 градусов.

22-23 августа циклон уйдет, и осадки прекратятся. Будет умеренно теплая погода: ночью +9…+13°, днем +19…+24 °C.

