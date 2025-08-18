Энергетики заканчивают масштабную реконструкцию теплосетей на улице Волгоградской (ФОТО, ВИДЕО)

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании проводят модернизацию магистрали М-25, обеспечивающей теплом и горячей водой весь Юго-Западный район Екатеринбурга. На улице Волгоградской третий месяц идет перекладка труб: вместо изношенных монтируются современные трубопроводы со специальными датчиками, которые дают сигнал о любых протечках. Новые трубы теплосети прослужат более 30 лет.

Энергетики заканчивают реконструкцию теплосетей

«На улице Волгоградской мы проводим работы поэтапно, чтобы не закрывать проезд во двор жителям близлежащих домов. Самым сложным участком был переход улицы Амундсена. Под проезжей частью необходимо было проложить новый туннель для труб. А это железобетонные конструкции массой 5,5 тонны. Поэтому этот участок улицы был перекрыт для транспорта с 8 по 15 августа. Мы справились в срок, и сейчас дорога открыта», – рассказал представитель подрядчика Никита Гудын.

Суммарно энергетики заменят на улице Волгоградской более 1,5 километра труб диаметром 530 мм. На время реконструкции был проложен временный трубопровод ГВС, чтобы жители района могли пользоваться горячей водой, как и прежде.

«Магистраль М-25 очень важная в теплосистеме Екатеринбурга. Ее модернизация позволит свести количество аварийных ситуаций к минимуму. Новые трубопроводы оснащены системой оперативно-дистанционного контроля. По сигналу датчиков мы можем определить место потенциального порыва с точностью до полуметра и провести точечный ремонт. Такие технологии значительно упрощают жизнь энергетикам, а жители, в свою очередь, получают качественные услуги по подаче тепла и горячей воды», – отметил руководитель группы отдела строительного контроля, планирования и отчетности тепловых сетей ЕТК Артем Кордапольцев.

Работы на улице Волгоградской будут завершены к началу отопительного сезона. Восстановление благоустройства территории запланировано до 15 октября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

