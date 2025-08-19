В села Свердловской области приедут работать 200 врачей и 10 учителей

В этом году 200 новых врачей будут работать в сельских больницах Свердловской области. Кроме того, с начала учебного года в школы региона придут 10 педагогов, а 15 специалистов – в дома культуры, школы искусств и музеи. Новые кадры приедут в Верхнюю Синячиху, Кушву, Нижнюю Салду, Рефтинский, Кочнево и Черданцево. Об этом сообщил врио губернатора Денис Паслер в своем telegram-канале.

«Ежегодно в малые города и села Свердловской области приезжают работать по разным программам самые востребованные специалисты – врачи, учителя, а с этого года еще и работники культуры. Программа рассчитана на то, чтобы в небольших населенных пунктах – от сельских территорий до городов с населением до 50 тысяч – жители могли заниматься творчеством и познавать многообразие мировой и российской культуры. В этом году специалисты приедут в Верхнюю Синячиху, Кушву, Нижнюю Салду, Рефтинский, Кочнево, Черданцево – всего 11 муниципалитетов», – отметил Денис Паслер.

В рамках программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель» и «Земский работник культуры» каждый новый работник получит по миллиону рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

