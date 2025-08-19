Уральцы передали на нужды СВО более 200 охотничьих ружей

В 2025 году уральцы добровольно передали на нужды СВО 211 охотничьих ружей. Об этом сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал».

Возможность для граждан передать оружие 12-го калибра для его использования в зоне СВО закреплена федеральным законодательством.

В Росгвардии добавили, что граждане, добровольно отдавшие военным свое оружие, освобождаются от ответственности за такие нарушения, как несвоевременная регистрация оружия.

Для передачи охотничьих ружей в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по четвергам (в дни приема граждан с 9:30 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 13:45) находится представитель Министерства обороны России, который оказывает содействие в оформлении заявлений и подготовке документов, что делает процедуру максимально быстрой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

