75-летний уралец осужден за реабилитацию нацизма

В Свердловском областном суде оглашен приговор жителю Невьянского района Николаю Долгушину за реабилитацию нацизма.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, пенсионер 1950 г.р. в сентябре 2023 года и в феврале 2024 года разместил в социальных сетях комментарии, оправдывающие идеологию фашизма, нацизма и преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны.

Фото: Свердловская облпрокуратура

В результате его действий были нарушены моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о преступлениях нацистов.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением комментариев в сети Интернет на 1 год 6 месяцев.

Невьянск, Елена Владимирова

