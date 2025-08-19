Дети из Верхотурья положили ключи на рельсы железной дороги

В Верхотурье транспортные полицейские оштрафовали родителей, дети которых для развлечения положили ключи на рельсы железной дороги.

Как сообщили в пресс-службе УВД на транспорте, ключи на рельсах обнаружил сотрудник станции, проводивший обход. О находке он сообщил транспортным полицейским. Опросив очевидцев и изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские в тот же вечер вычислили виновных.

Мальчики, одному из которых 6 лет, а второму 12, из любопытства решили посмотреть, что будет, если по ключам проедет поезд. Положив ключи на рельсы, убежали играть в близлежащий двор.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних провели с детьми и их родителями профилактическую беседу о правилах поведения на железной дороге.

Кроме того, полицейские составили на родителей протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Верхотурье, Елена Владимирова

