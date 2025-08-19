Между Качканаром и Краснотурьинском снова начал ходить автобус

Межмуниципальный маршрут № 822, который соединяет Качканар и Краснотурьинск, возобновил работу с понедельника, 18 августа. Ранее жители территорий сообщали, что перевозчик прекратил работу на этом направлении.

Как рассказали в ДИПе, стоимость проезда составит 630 рублей.

В Краснотурьинске пассажиры смогут сделать пересадку в направлении Карпинска, Волчанска и Североуральска. Расписание на маршруте № 822 согласовано с расписанием на межмуниципальном маршруте № 650 «Краснотурьинск – Североуральск».

Качканар, Елена Владимирова

