На Урале падает поголовье коров, овец и свиней

По состоянию на конец июля 2025 года в хозяйствах Свердловской области сократилось поголовье овец и коз на 4,3%, крупного рогатого скота – на 6%, свиней – на 1,0%.

Как сообщает Свердловскстат, сейчас в уральских хозяйствах насчитывается 259 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 114 тысяч коров, 378 тысяч свиней, 62 тысячи овец и коз, почти 13 млн голов домашней птицы.

При этом производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 4,0%, молока – на 0,3%, а производство яиц снизилось на 1,2%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

