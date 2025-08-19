В Екатеринбурге через две недели должна открыться важная развязка – но пока «работы на начальной стадии» (ФОТО)

В Екатеринбурге через две недели должна открыться важная дорожная развязка – транспортный узел на улице Металлургов у «Меги» закрыли на реконструкцию еще в июне. Теперь разворот на торговые центры автомобилисты делают на специально установленном временном светофоре, из-за чего там часто скапливаются пробки.
Развязку должны открыть к 31 августа. Работы ведутся в рамках строительства улицы Юрия Исламова и расширения улицы Татищева. Как пояснили «Новому Дню» в администрации Екатеринбурга, работы пока находятся «на начальной стадии»: идет отсыпка и расширение проезжей части дороги со стороны «Метро». Успеют ли дорожники в срок, не уточняется.
Екатеринбург, Елена Сычева
