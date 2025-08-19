Консульство Армении в Екатеринбурге закрылось

В Екатеринбурге закрылось консульство Армении. Перед этим от должности был освобожден почетный консул Нарек Спартакян, поддержавший Армянскую апостольскую церковь.

«Мы вынуждены сообщить, что офис почетного консула Республики Армения в Екатеринбурге прекратил свою работу. По всем вопросам просим обращаться в другие консульские учреждения РА в РФ», – говорится в сообществе консульства в одном из мессенджеров.

Закрытие консульства и отставка Спартакяна произошли на фоне конфликта республиканских властей с ААЦ. В частности, на представителей духовенства набросился с критикой глава правительства Никол Пашинян, обвиняя их в бездуховности и грехах, в том числе католикоса Гарегина II. Премьер предлагает создать в стране координационный совет для выборов нового главы ААЦ.

Сами клирики отвечают на нападки более сдержанно. Представителей ААЦ поддерживает оппозиция. Конфликт может быть связан с позицией католикоса и других церковных иерархов по поводу делимитации границы с Азербайджаном в Тавушской области – церковь выступает против этого, тогда как правительство Армении нацелено на «переформатирование армянского национального самосознания» ради установления связей с Турцией и Азербайджаном. При этом рейтинги доверия населения на стороне ААЦ – ей доверяют 80% граждан страны, а правительству – 30%.

Екатеринбург, Елена Сычева

