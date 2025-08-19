В Первоуральске масштабная реконструкция теплосетей – энергетики заменят 36 километров труб

В Первоуральске завершается масштабная реконструкция теплосетей в рамках договора концессии между ПАО «Т Плюс» и администрацией муниципального округа. Этим летом одновременно проходит модернизация 11 центральных тепловых пунктов и идет замена трубопроводов на квартальных сетях. Общий объем перекладки – 36 километров.

«Мы применяем современные технологии. Для теплофикационных трубопроводов прокладываются стальные трубы в изоляции из пенополиуретана с системой оперативного дистанционного контроля. Дополнительно мы строим циркуляционные трубопроводы, которые позволят значительно улучшить качество горячего водоснабжения жителей Первоуральска. Это гибкие теплоизолированные трубы, по которым будет постоянно циркулировать горячая вода. Соответственно, в квартиры горожан будет поступать вода надлежащей температуры и нужного напора», – рассказал о ремонтных работах технический директор Первоуральских тепловых сетей Аркадий Спевак.

В общей сложности модернизация ЦТП и тепловых сетей проходит по улицам Ватутина, Трубников, Строителей, Вайнера, 1 Мая, Герцена, проспекту Ильича до жилых домов и социальных объектов, в том числе трех школ. Реконструкция теплосетей охватывает все районы города, включая поселок Талицу. На время работ энергетики прокладывают резервные трубопроводы, по которым жители получают горячую воду.

«Мы еженедельно встречаемся с представителями ПАО «Т Плюс», выезжаем на объекты и проверяем соблюдение графика. Все строительно-монтажные работы будут завершены к 1 сентября, до начала отопительного сезона. Позднее будет восстановлено благоустройство на всех участках. За три года реализации концессионного соглашения в городе сократилось количество аварийных ситуаций, по мере замены теплосетей улучшается и качество теплоснабжения и подачи горячей воды для жителей», – сообщил заместитель главы Первоуральска по ЖКХ Денис Поляков.

Первоуральск

