Студенты Технического университета УГМК прошли летнюю практику на настоящих заводах

Технический университет УГМК подвёл итоги летней производственной практики студентов. В течение лета будущие инженеры работали на предприятиях, осваивая профессиональные навыки и закрепляя полученные в аудиториях знания.

Учёба в вузе построена на тесном взаимодействии с предприятием. Уже с первого курса студенты проходят производственные оплачиваемые практики, причём этот опыт засчитывается в трудовой стаж. К моменту выпуска у молодых специалистов за плечами не только диплом, но и опыт работы в конкретном коллективе.

Дмитрий, обучающийся по направлению «Технологические машины и оборудование», уже второй год помогает обслуживать погрузочно-доставочные машины.

«Наставничество опытных слесарей помогли мне почувствовать уверенность в профессии, потому что сначала очень страшно что-то делать с такой сложной техникой», – поделился студент.

Елизавета, студентка направления «Информационные системы и технологии», работала в IT-службе предприятия: «Я занималась сборкой и настройкой компьютерного оборудования, работала с сетевыми устройствами и составляла техническую документацию. На картинках все понятно, а когда начинаешь делать что-то сама – это уже совсем другое».

«Конечно, при прохождении практик есть свои сложности. Наставники на предприятиях не всегда готовы вкладывать время в обучение студентов, иногда ограничиваясь простыми поручениями. Есть и студенты, которые изначально относятся к практике как к формальности. Решение этих проблем требует постоянной обратной связи, разъяснительной работы и вовлечения обеих сторон, – отмечает Вячеслав Лапин, директор университета. – Важно, чтобы производственники понимали: они фактически выращивают себе будущих коллег, а студенты осознавали ценность каждого дня, проведённого на предприятии».

По словам представителей университета, производственная практика даёт студентам уникальную возможность испытать себя в реальных условиях, познакомиться с будущими коллегами и сделать первый шаг в профессию. Впереди у ребят – новые проекты и задачи, которые помогут закрепить полученные навыки и опыт.

Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Практически все выпускники университета – 98,6% – идут работать по профилю, многие из них – ещё до окончания обучения. В 2025 году Техуниверситет в третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Екатеринбург, Елена Васильева

