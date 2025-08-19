СК начал проверку после сообщений о том, что учитель приставал к ученику

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после публикаций о том, что учитель из Свердловской области домогался подростка.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что 52-летний учитель математики школы № 4 Первоуральска якобы, оставшись наедине с учеником, начал приставать к нему и трогать за ягодицы. Родители 16-летнего подростка написали заявление в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела, несмотря на признательные показания мужчины.

После публикаций в СМИ вопросом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. В пресс-службе ведомства сообщили, что региональным следственным управлением организована дополнительная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям администрации школы. Решение о возбуждении уголовного дела будет пересмотрено.

