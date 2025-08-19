Свердловские врачи спасли ребенка с ожогами 50% тела

Специалисты трех свердловских клиник с помощью передовых методов лечения спасли 8-летнего мальчика, который получил ожоги III степени 50% поверхности тела. Как сообщили в пресс-службе минздрава, шансы на выживание с такими повреждениями были невысоки, но медикам удалось совершить чудо.

Сначала ребенка доставили в реанимационное отделение городской больницы Каменска-Уральского в крайне тяжелом состоянии. На фоне нарастающей острой сердечно-сосудистой недостаточности и снижения уровня кислорода в крови врачи начали терапию ожогового шока и подключили пациента к аппарату ИВЛ, а также связались с коллегами из детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга и специалистами Территориального центра медицины катастроф. Мальчика решили эвакуировать в областной центр. Во время пути в машине скорой помощи врачи ТЦМК всеми средствами поддерживали жизненно важные функции организма ребенка.

В ДГКБ № 9 пациента встретила комплексная бригада профильных специалистов, включая анестезиологов, комбустиологов, офтальмологов, оториноларингологов и врачей диагностической службы. Они провели дообследование и определили тактику лечения. Детский хирург Арсен Фаизьянов провел хирургическую обработку ран, после чего в отделении анестезиологии и реанимации медики продолжили интенсивную терапию ожогового шока.

«Учитывая тяжесть состояния пациента и большую площадь глубоких ожогов, мы приняли решение о поэтапном оперативном вмешательстве. Пациенту проведено три операции, ожоговые поверхности закрыты собственными лоскутами кожи. Эффективный и современный подход к лечению тяжелых ожогов позволил снизить риск отторжения пересаженной ткани», – пояснил заведующий ожоговым отделением ДГКБ № 9 Павел Салистый.

Медики также разработали индивидуальный план восстановительного лечения, включающий психологическую поддержку для преодоления стресса, связанного с травмой, сбалансированное питание, физиотерапию, лечебную физкультуру. Мальчик проявляет недетскую стойкость, следует рекомендациям врачей и шаг за шагом движется к выздоровлению.

Екатеринбург, Елена Владимирова

