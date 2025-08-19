Уральцы скупают сахар, соль, приправы, банки

В разгар летнего сезона заготовок горожане начали закупать сахар в оптовых объемах. Как сообщает «Новый День», повышение спроса на сахар началось с конца июля. В основном, предпочитают его брать на оптовых базах, а также по акции в розничных магазинах, некоторые, по старинке, покупают сахар мешками с рук на трассах – вместе с оптовым запасом банок для консервирования. Кроме того, банки и крышки закупаются оптом на маркетплейсах, где можно встретить неплохое акционное предложение.

Кроме того, в последнее время сформировался повышенный спрос и на соль и различные приправы для солений и маринадов. В магазинах говорят, что спрос на эти товары будет высоким до конца октября, пока законсервированными не окажутся все собранные и закупленные уральцами припасы.

Екатеринбург, Елена Васильева

